Geheimdienst

17:44 Uhr

Wie sich Bayerns geheime Gremien gegen Lauschangriffe schützen

Plus Im Landtag gibt es einen abhörsicheren Raum, in dem der Geheimdienst seine Erkenntnisse preisgibt. So sieht es dort aus.

Von Christoph Frey

Wer durch diese Tür tritt, darf sich vor Lauschern sicher wähnen. Zumindest macht ein Aufkleber auf der braunen Holztüre klar, was draußen bleiben sollte: Mobiltelefone. Willkommen im abhörsicheren Raum des Bayerischen Landtags, wo die größten Geheimnisse des Parlaments besprochen werden.

So sieht es Inneren des abhörsicheren Raumes aus

Auf den ersten Blick wirkt das Besprechungszimmer in einem Seitenflügel des Maximilianeums reichlich unspektakulär. Ein Tisch, ein paar Stühle. Auf den zweiten Blick fallen kleine rote Aufkleber an den weißen Wänden auf. Aus dem Besprechungszimmer wurden Geräte wie Telefone oder Lautsprecher entfernt, weil sie sich auch zu Lauschangriffen nutzen ließen. Ein Klavier war offenbar unverdächtig. Getarnt unter einer Schutzhülle steht es in der Ecke und wartet auf seinen Einsatz bei gelegentlichen Proben eines Chors von Beschäftigten des Landtags. Deren Gesang, so versichern eingeweihte Kreise, könne sich hören lassen. Da gebe es nichts zu verbergen. Das ist bei Äußerungen anderer Benutzer dieses Raumes nicht so – selbst wenn sie flüstern sollten.

