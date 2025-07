Geige im Wert von 13.000 Euro im Zug gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Wurde in der Oberpfalz eine besonders wertvolle Geige gestohlen? Die Bundespolizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Diebstahls, der sich bereits am 6. Juni in einem Zug ereignet haben soll. Da sich bislang noch kein Finder des kostbaren Instruments gemeldet habe, suchen die Beamten nun Zeugen.

An jenem 6. Juni verschwand eine Geige mitsamt des dazugehörigen Geigenkoffers im Regionalexpress 40 von Amberg nach Sulzbach-Rosenberg (Oberpfalz), wie die Bundespolizeiinspektion Nürnberg jetzt in einer Presseerklärung mitteilt. Der 18-jährige Besitzer des Instruments hatte beim Ausstieg gegen ein Uhr nachts den Koffer mit Geige und Bogen in der Bahn vergessen.

Geige verschwunden: Sie ist etwa 13.000 Euro wert

Es handelt sich laut Polizei um eine 4/4-Geige der vogtländischen Art. „Es ist eine Vuillaume-Kopie aus dem Jahr 1930, die auf der Vorderseite eine Schramme aufweist. Die Geige und der Geigenbogen befanden sich in einem schwarzen Geigenkoffer“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Geige sei etwa 13.000 Euro wert.

Da das Streichinstrument bis heute nicht aufgefunden werden konnte, startet die Polizei einen Zeugenaufruf. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Geige machen könne, soll mit der Bundespolizei Nürnberg in Kontakt zu treten. Das geht über die Telefonnummer 0911 205551-0 sowie die Mail-Adressebpoli.nuernberg@polizei.bund.de.

2023 wurde Geige im Wert von 100.000 Euro aus ICE gestohlen

Zu ähnlichen Diebstählen von Geigen war es in der Vergangenheit bereits mehrfach gekommen. So war etwa 2023 eine Geige aus dem 17. Jahrhundert – sogar im Wert von über 100.000 Euro – in einem ICE von Stuttgart nach Berlin gestohlen worden. Später tauchte das wertvolle Instrument wieder auf.