Geis und Schäffler beim 1. FC Nürnberg zurück im Training

Vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr/Sky) sind mehrere Profis der 1.

FC Nürnberg wieder ins Training zurückgekehrt. Manuel Schäffler (Erkältung) und Johannes Geis ( Coronavirus-Infektion) absolvierten am Dienstag das Aufwärmprogramm mit den Teamkollegen, bevor es individuelle Einheiten gab. Auch Dennis Borkowski, dessen PCR-Test negativ ausgefallen war, war wieder am Start, wie der "Club" mitteilte. Florian Hübner und Enrico Valentini befinden sich hingegen weiter in Quarantäne.

