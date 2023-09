Geiseldrama

Der zweite Kampf um die „Landshut": Wird der Schicksalsflieger ausgestellt?

Seit sechs Jahren steht die „Landshut" in einem Hangar in Friedrichshafen. Eigentlich sollte der Schicksalsflieger restauriert werden.

Plus Das Geiseldrama in der Lufthansa-Maschine bewegte 1977 das Land. Eigentlich sollte die Maschine längst in Friedrichshafen ausgestellt werden. Den Zeitzeugen von damals geht die Geduld aus.

Von Alexander Michel

Der erste Kampf um die Lufthansa-Maschine „Landshut" wurde am 18. Oktober 1977 ausgefochten. Er endete nach wenigen Minuten mit der erfolgreichen Befreiung von Passagieren und Crew aus der Gewalt palästinensischer Terroristen durch die Polizei-Spezialeinheit GSG 9. Der zweite Kampf um die "Landshut" dauert seit 24. September 2017 – und er ist noch immer nicht beendet.

Wenn man so will, stehen auf der einen Seite jene, die die nun sechs Jahre währende Einlagerung der zerlegten „Landshut" am Flughafen Friedrichshafen als Trauerspiel empfinden. Zu ihnen gehören alle, die die Geiselnahme in der „Landshut" selbst erlebten, wie der damalige Co-Pilot Jürgen Vietor, heute 81 Jahre alt, oder die Chef-Stewardess Gabriele von Lutzau, 69. „Wir sind enttäuscht, wie das alles gelaufen ist“, sagt Vietor. Sieht man auf die prallen Versprechungen, die Zeitzeugen und Öffentlichkeit vor sechs Jahren gemacht wurden, muss man dem Ex-Piloten recht geben: Das aus Brasilien heimgeholte Wrack sollte wieder zu jener „Landshut" des Deutschen Herbstes zurückrestauriert werden – zum emotionsbeladenen Symbol einer Republik, die sich vom Terror nicht erpressen lässt. Das Interesse Tausender Zuschauer, die damals die Ankunft der „Landshut" verfolgten, beflügelte diese Vision.

