Polizeiinspektion wegen möglicher Explosionsgefahr geräumt

Eine Frau hat einen laut Polizei «möglicherweise explosionsgefährlichen Gegenstand» zu einer Inspektion in Mittelfranken gebracht - und damit eine Räumung des Gebäudes verursacht. Die Frau habe den Gegenstand im Kofferraum gehabt, sagte eine Polizeisprecherin. Um was genau es sich handelt, blieb zunächst unklar. Spezialisten der technischen Sondergruppe sollten den Fund am späten Nachmittag in Augenschein nehmen.

Das Gelände um die Polizeiinspektion in Schwabach wurde sicherheitshalber abgesperrt. Zunächst war im Umfeld aber nur eine Straße betroffen.