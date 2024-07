Anerkennungszahlungen: Das System wankt und wackelt

Es stimmt, was Missbrauchsgutachter und Rechtsanwalt Ulrich Wastl sagt: Es gibt kein vergleichbares Anerkennungsverfahren in Deutschland für Betroffene sexuellen Missbrauchs. Die katholische Kirche hat hier nach langem Ringen einen Weg gefunden. Ein zufriedenstellender Weg ist es nicht. Ganz zu schweigen von der Frage, welcher Betrag „gerecht“ ist nach schwersten Sexualverbrechen und kaputten (Erwerbs-)Biografien – einige Verfahrensschritte sind fragwürdig, und das reicht von der Antragsstellung bis zur fehlenden Begründung, warum welche Summe einer Betroffenen oder einem Betroffenen gezahlt wird. Grundsätzliche Zweifel bestehen an der Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung. Es hätte andere Wege gegeben, ein Fondsmodell zum Beispiel.

Offenbarungseid für eine „moralische Institution“

Das von den Bischöfen beschlossene Verfahren „zur Anerkennung des Leids“ krankt an einem Zwiespalt, der immer offenkundiger wird: Einerseits sind niedrigschwellige Leistungen – die Taten sind oft verjährt – erklärter Wille Kirchenverantwortlicher. Andererseits steigt deren Höhe, und es werden „Glaubhaftigkeitsgutachen“ angefordert. Ein in Gerichtsverfahren eingesetztes Mittel also – ohne, dass Betroffene Rechte wie vor einem staatlichen Gericht hätten. Das Verfahren, wenige Jahre in Kraft, wankt und wackelt. Zumal Stimmen innerhalb der Kirche bereits auf die finanzielle Lage der Bistümer hinweisen, auf einbrechende Kirchensteuereinnahmen. Für eine „moralische Institution“ ist schon der Hinweis ein Offenbarungseid.