Urlaub wird immer teurer: Wie sollen sich Familien das noch leisten können?

Wer in diesem Jahr einen Sommerurlaub am Meer machen möchte, muss mitunter tief in die Tasche greifen.

Plus Für eine einwöchige Reise ans Mittelmeer werden in diesem Jahr oft mehrere tausend Euro fällig. Für manche Familien ist das einfach zu viel. Warum die Preise so durch die Decke gehen und wie man trotzdem sparen kann.

Von Stephanie Sartor

Eine Woche Kreta in den bayerischen Sommerferien, zwei Erwachsene, zwei Kinder im Grundschulalter, solides Viersternehotel an der Nordküste, Flug ab München, All-inclusive-Verpflegung: Dafür muss man als Familie in diesem Sommer einiges hinlegen. Im genannten Beispiel, das auf einem großen deutschen Online-Reiseportal zu finden ist, sind es mehr als 5500 Euro.

Für viele Familien sind derlei Preise einfach zu viel. Etwa für Andrea F. aus Augsburg, die eigentlich anders heißt, ihren Namen aber nicht veröffentlichen möchte – über Geldsorgen zu sprechen, ist eben eine heikle Sache. Sie wünsche sich so sehr einen schönen Urlaub mit ihrem Mann und ihrem Kind, sagt sie. Finanziell sei das aber einfach nicht möglich. Ihr Mann hat seine Arbeit verloren, das Geld wurde knapp. „Nun hat er wieder einen Job. Auch ich habe im Januar wieder angefangen zu arbeiten, nachdem ich in Elternzeit war, und wir zahlen alles fleißig ab, was natürlich dazu führt, dass wir nicht wirklich viel Geld übrig haben“, erzählt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

