Geldautomat gesprengt, Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

In der Nacht auf Freitag ist ein Geldautomat in einer Selbstbedienungsfiliale einer Bank in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) von mindestens einem bislang Unbekannten gesprengt worden. Derzeit fahndet die Polizei nach dem Täter, bislang jedoch ohne Erfolg.

Geldautomat in Bayern in Lauf an der Pegnitz gesprengt

Laut Informationen von inFranken.de wurde der Geldautomat gegen 4.30 Uhr gesprengt. Mindestens ein Täter sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher zudem der dpa am Freitag mit. Die Beamten leiteten demnach eine Fahndung ein, auch mit einem Hubschrauber. Hinweise auf einen Fluchtwagen gebe es nicht.

Nach ersten Erkenntnissen entstand durch die Sprengung ein Schaden in fünfstelliger Höhe am Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde oder ob es Videoaufnahmen von der Tat gibt, war zunächst unklar.

Polizei untersucht Sprengstoff im Nürnberger Land

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Landeskriminalamtes (LKA) laufen, der Tatort wurde abgesperrt. Unter anderem soll der Sprengstoff untersucht werden, der an dem Geldautomaten gefunden wurde.

Erst kürzlich wurde auch in der Nähe von Augsburg, in Mering, ein Geldautomat in der Nacht gesprengt. Auch hier blieben die Täter flüchtig.