Diebesgut im Wert von 700.000 Euro entdeckt

Die Polizei Rottweil und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben eine Einbrecherbande überführt und Diebesgut im Wert von 700.000 Euro gefunden.

Die fünf Diebe sollen von August bis November 2022 in acht Firmen in den Landkreisen Konstanz und Schwarzwald-Baar sowie im niederbayerischen Kehlheim eingebrochen sein, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz am Freitag mitteilten.

Die Bande soll Baumaschinen, Fahrräder, Rasierapparate und Schweißgeräte im Wert von knapp 1,8 Millionen Euro gestohlen haben. Bei der Durchsuchung eines Anwesens im Landkreis Tuttlingen, in dem die Gruppe die gestohlenen Waren lagerte, stellte die Polizei Diebesgut im Wert von circa 700.000 Euro sicher. Die Gegenstände mussten mit einem Sattelzug abtransportiert werden.

Ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger wurde am Montag festgenommen, ein weiterer Mann sitzt bereits wegen einer anderen Straftat in Haft. Nach drei Männern, einem 25-Jährigen und zwei 30-Jährigen, wird noch gesucht.

(dpa)