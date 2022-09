Geografie

vor 17 Min.

Das Allgäu hat ein Geschwisterli im Nachbarland

Plus Das "Allgäuli" liegt in der Schweiz. Eine spektakuläre Aktion brachte es nun in die Schlagzeilen. Bleibt die Frage: Was war eigentlich zuerst da?

Von Tobias Schuhwerk

Diese Meldung ist süß wie Schweizer Schokolade. Das Allgäu hat ein Geschwisterli! Die bislang unbekannte Verwandtschaft ist im Heidi-Land beheimatet: Das „Allgäuli“ ist ein idyllischer Flecken in den Emmentaler Alpen im Berner Oberland.

