Gericht verhandelt tödlichen Raser-Unfall auf Autobahn neu

Mit mehr als 230 km/h raste der Angeklagte über die Autobahn, obwohl sein Sportwagen für öffentliche Straßen nicht mehr zugelassen war. Es kam zum Auffahrunfall, ein anderer Autofahrer starb. Nun müssen erneut Richter entscheiden, wie dies juristisch zu bewerten ist.

Fast vier Jahre nach einem tödlichen Raserunfall mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn 9 muss sich das Landgericht Ingolstadt erneut mit dem Fall befassen. Der Prozess gegen den inzwischen 26 Jahre alten Unfallfahrer wird ab dem heutigen Dienstag (9.15 Uhr) neu aufgerollt. Der Mann war bereits einmal zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge verurteilt worden, der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Urteil allerdings aufgehoben.

Nach den Ausführungen des BGH steht das Tatgeschehen als solches aber fest. Demnach hatte der Angeklagte seinen Sportwagen auf 575 PS getunt. Er hätte damit etwa 330 km/h schnell fahren können, auf öffentlichen Straßen hätte er sich aber nicht mehr ans Steuer setzen dürfen. Am Unfalltag im Oktober 2019 fuhr der Mann auf der A9 bei Ingolstadt mit mindestens 233 Kilometern pro Stunde in einem Bereich, in dem zu dieser Zeit maximal Tempo 100 erlaubt war. Als ein Wagen vor ihm die Spur wechselte, raste der Angeklagte trotz Vollbremsung mit 207 km/h ins Heck des anderen Autos. Der 22-Jährige im vorausfahrenden Auto hatte keine Überlebenschance.

Der BGH gab den Revisionsanträgen sowohl der Verteidiger als auch des Nebenkläger-Anwalts statt. Die Verteidiger hatten einen Freispruch verlangt, weil sie die Schuld für den Unfall beim Opfer wegen dessen Spurwechsels sehen. Der Anwalt der Hinterbliebenen verlangt hingegen eine Verurteilung wegen Totschlags. Die Richter in Karlsruhe bemängelten, dass die Ingolstädter Strafkammer einerseits einen Gefährdungsvorsatz des Angeklagten im Sinne des Paragrafen gegen illegale Autorennen bejaht habe, andererseits aber einen Tötungsvorsatz verneint habe. Bis Mitte Juli sind drei weitere Verhandlungstage geplant.

(dpa)