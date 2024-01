Tödliche Schüsse in Nürnberg: Überlebender schweigt

Im Prozess um die tödlichen Schüsse auf einer Nürnberger Straße hat der Überlebende des Angriffs eine Aussage vor Gericht verweigert.

Die Ermittler hatten sich dadurch wichtige Hinweise auf das Tatmotiv erhofft. Angeklagt ist in dem Prozess vor dem Landgericht in Nürnberg ein 29-Jähriger wegen Mordes und versuchten Mordes. Er soll im Oktober 2022 vor einem Café auf zwei Freunde geschossen und einen der beiden getötet haben.

Der andere Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus und überlebte dank einer Operation. Vor Gericht wollte er am Donnerstag nicht aussagen - aus Angst vor der Familie des Angeklagten und weil er sich möglicherweise selbst belasten könnte, wie sein Verteidiger erläuterte. Bekannt ist bisher nur, dass es vor den Schüssen einen Streit zwischen den drei Männern gegeben hat, unter anderem wegen der Ex-Freundin des 29-Jährigen. Die genauen Hintergründe sind aber unklar.

Auch der Angeklagte hat sich zu den Vorwürfen bislang vor Gericht nicht geäußert. Er war nach der Tat untergetaucht. Drei Monate später nahm ihn ein Spezialeinsatzkommando in einem Hotelzimmer im italienischen Rimini fest. Seit Mitte Februar 2023 sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft.

