100 Jahre Hitler-Putschversuch: Münchens Feldherrnhalle ist ein Ort der Widersprüche

Plus Vor hundert Jahren scheiterte der Putschversuch von Adolf Hitler vor der Münchner Feldherrnhalle. Das Bauwerk steht noch heute für die wechselvolle Geschichte der Landeshauptstadt.

Von Josef Karg

Es ist ein trist-grauer Mittag, typisches Novemberwetter. Das Glockenläuten der Theatinerkirche weht herüber. Und wie jeden Tag stehen Gruppen von Touristen vor der Münchner Feldherrnhalle. Eine Dame mit Schirm erklärt gerade auf Spanisch, was es mit ihr auf sich hat. Auch Adolf Hitler kommt in ihren Ausführungen vor, es ist ein knapper Exkurs – schließlich will man noch mehr von München sehen.

Und so bekommen die kolumbianischen Besucherinnen und Besucher die Dramatik der Vorgänge vor fast genau hundert Jahren zumindest nicht im Detail geschildert: Damals war die Feldherrnhalle Mittelpunkt eines blutigen politischen Geschehens. An jenem 9. November 1923 zog Hitler zusammen mit Generalfeldmarschall Erich Ludendorff an der Spitze von rund 2000 Bewaffneten aus der SA und anderen Kampfverbänden vom Bürgerbräukeller aus durch den eisigen Schneeregen Münchens. Der Marsch auf die Feldherrnhalle wird als Hitlers erster Versuch, die Macht zu ergreifen, in die Geschichte eingehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

