Geschichte

vor 22 Min.

Gedenkfeier zum 77. Jahrestag der Befreiung des KZ Dachau

In der KZ-Gedenkstätte Dachau sind am Sonntag rund 250 Besucher zusammengekommen, um an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 77 Jahren zu erinnern und der Opfer zu gedenken.