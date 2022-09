Geschichte

03.09.2022

Jahrestag des Olympia-Attentats: Diskussion über Sicherheit

Am Vortag des Gedenkens an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu einer Podiumsdiskussion im jüdischen Gemeindezentrum in München erwartet.

Dabei wird es heute auch um die Frage gehen, wie es heute um die innere Sicherheit steht, heißt es in der Ankündigung der Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern. Neben der Präsidentin der Gemeinde, Charlotte Knobloch, wird auch Shlomo Levy dabei sein. Er war Dolmetscher des israelischen Olympiateams, auf das eine Terrororganisation am 5. September 1972 einen Anschlag samt Geiselnahme verübt hatte. Elf Athleten und Trainer sowie ein deutscher Polizist starben. Levy schildert seine Erinnerungen im Dokumentarfilm "Es ist ein Glück, dass ich noch lebe", der auch gezeigt wird. Ausgangspunkt der anschließenden Diskussion soll das Buch der Journalisten Roman Deininger und Uwe Ritzer über den Anschlag von 1972 sein. Am Montag wird dann der Toten auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck gedacht, wo die Geiselnahme nach rund 18 Stunden in einem Blutbad endete. Hinterbliebene der Getöteten werden ebenso unter den Gästen sein wie Itzchak Herzog, Staatspräsident von Israel. Sie hatten erst zugesagt, nachdem sich die Familien der Opfer mit dem Bund auf weitere Entschädigungszahlungen geeinigt hatten. Mit der Zahlung von 28 Millionen Euro endet für die Hinterbliebenen ein jahrzehntelanger Streit um eine angemessene Anerkennung ihres erlittenen Leids. Teilnehmen wollen am Montag auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Podiumsgespräch "Die Spiele des Jahrhunderts" (dpa)

