Ois anders in Bayern: Wie Großprojekte das Gesicht Bayerns geprägt haben

Buchtipps haben Hochkonjunktur in der Vorweihnachtszeit und die Verlage tun, was sie können, um neugierige Menschen vom PC weg in den Lesestuhl zu locken. Sie sind dabei mehr oder weniger erfolgreich. Längst sieht es so aus, als würde die digitale Welt die analoge überlagern. Die Veränderungen gehen schleichend vor sich. Doch sobald sich Historiker derlei Fragen annehmen, wird deutlich, wie tief greifend diese Veränderungen sind. Dann zeigt sich, wo und warum „ois anders“ geworden ist.

Die Damen und Herren im Haus der Bayerischen Geschichte haben ihr jüngstes Magazin „Ois anders“ genannt und sich dabei mit der Frage befasst, wie sehr Großprojekte das Gesicht des Freistaats Bayern seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verändert haben: Der Rhein-Main-Donau-Kanal, der Großflughafen im Erdinger Moos, der Nationalpark im Bayerischen Wald, die Olympischen Spiele in München, Kernkraftwerke, Autobahnen und Industrieanlagen.

Die politisch Verantwortlichen in Bayern reden sich regelmäßig die Köpfe heiß, wenn es um die Fortschreibung des Landesentwicklungprogramms geht

Ihre Essays werfen einen kritischen Blick auf die offizielle Landesplanung. Was hat funktioniert, was nicht? Was ist ganz anders gekommen als gedacht? Ihre Ergebnisse bestätigen nicht selten das alte jüdische Sprichwort: „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan.“

Geplant wird immer noch. Die politisch Verantwortlichen in Bayern reden sich regelmäßig die Köpfe heiß, wenn es um die Fortschreibung des Landesentwicklungprogramms geht. Ihnen ganz besonders ist das neue Magazin für die Weihnachtsfeiertage ans Herz zu legen. Zwei Stunden im Lesestuhl könnten der weiteren Entwicklung des schönen Bayernlandes guttun. Und wenn dann doch wieder mal „ois anders“ kommt, dann hält sich zumindest der Frust darüber in Grenzen, dass Wunsch und Wirklichkeit zwei sehr verschiedene Dinge sein können.