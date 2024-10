81-Jährige verpasst knapp das Finale der Miss-Universe-Wahl

Wer heutzutage einen Schönheitswettbewerb gewinnen will, muss im Vergleich zu früher einiges mitbringen – mehr Kampfgeist, mehr Inspiration, mehr Persönlichkeit. High-Heels? Langweilig! 90-60-90? Aus der Zeit gefallen! Damit es den Miss-Wahlen selbst nicht genauso wie ihren einstigen Schönheitsidealen ergeht, versuchen sich die Veranstaltungen stets etwas einfallen zu lassen. So auch der Miss-Universe-Wettbewerb. Wie schon der Titel vermuten lässt, soll die Schönheitskönigin nicht nur strahlen, sondern überstrahlen. Die schönste Frau des Universums halt. Und Schönheit kommt bekanntlich von Innen.

Das wollte auch Kandantin Choi Soon-hwa belegen - mit 81 Jahren! Am Montag trat sie gegen 31 weitere Kandidatinnen aus Südkorea im Kampf um den Einzug in das Miss-Universe-Finale in Mexiko an. Als sogenanntes Best-Ager-Model wollte die gelernte Krankenschwester nach eigenen Aussagen beweisen, dass Schönheit nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist. Und sie muss es wissen, mit ihren über acht Jahrzehnten Lebenserfahrung. Damit ist Choi in der Welt der Mode übrigens schon lange im besten Alter. Immerhin gilt man hier schon ab 35 als Best Ager.

Mit 35 Jahren gilt man in der Modebranche als Best-Ager-Model

Wer nun an Altersdiskriminierung denkt, der oder dem wird der Aufbau des Miss-Universe-Wettbewerbs weitere Sorgenfalten ins Gesicht schreiben. Hier durften bis zum vergangenen Jahr lediglich Frauen zwischen 18 und 28 Jahren teilnehmen. Derweil ist der Wettbewerb selbst längst in die Jahre gekommen: 1952 geboren zählt die Miss-Universe-Wahl selbst zu den Best-Best-Agern. Doch mit 73 scheint der Schönheitskampf etwas gereift zu sein, ein Körnchen Weisheit kam wohl mit dem Alter.

Heuer ist das Höchstalter erstmals aufgehoben, Choi Soon-hwa trat am Montag als die älteste Kandidatin überhaupt in der Geschichte der Miss-Universe-Wahl an. Für die 81-Jährige wird es vorerst bei diesem Titel bleiben, den Platz im Finale musste Choi an die 22-jährige Han Ariel abgeben. Und nächstes Jahr? Da wird die Miss-Universe-Wahl 74 Jahre alt – und damit reif für den Ruhestand.