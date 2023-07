Allein unter Männern: Zu Besuch in einem Heim für Ledige

Von Stephanie Sartor - vor 29 Min. Artikel anhören Shape

Im Münchner Ledigenheim leben nur alleinstehende Männer. Ihnen wird das Bett gemacht, das Zimmer geputzt, nur kochen müssen sie selbst. Und: Damenbesuch ist verboten.

Diallo Adam steht in der Küche und kocht. Im Topf vor ihm blubbert eine braun-rote sämige Suppe, Hähnchen, Karotten, Paprika und ein paar Kartoffeln hat der 59-Jährige hineingegeben. "Ich wohne hier seit einem Jahr und ein paar Monaten", sagt er und rührt in seiner Suppe. "Momentan finde ich keine andere Wohnung. Deswegen bin ich froh, dass ich hier ein Zimmer habe."

Hier – das ist das Ledigenheim im Münchner Westend, ein roter Klinker-Bau aus den 1920er-Jahren, denkmalgeschützt, in seiner Art einmalig in Europa. So richtig will der Begriff "Ledigenheim" nicht in die Gegenwart passen – in der Tat aber sind die Probleme, die die Männer von damals plagten, immer noch präsent. 400 Zimmer gibt es, und zwar ausschließlich, wie der Name schon sagt, für ledige Männer, die wenig Geld haben und auf dem normalen Wohnungsmarkt mit seinen astronomischen Preisen keine Chance hätten. Die Warteliste ist entsprechend lang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .