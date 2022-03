Teilzeit und Minijobs: Frauen verdienen weniger

Frauen haben in Bayern im vergangenen Jahr durchschnittlich 21 Prozent weniger verdient als Männer.

Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, hat sich die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern damit seit dem Vorjahr um einen Prozentpunkt verringert.

Demnach verdienten Frauen im Durchschnitt 19,54 Euro brutto pro Stunde, Männer 24,84 Euro. Allerdings werden Beruf oder Teilzeitbeschäftigung bei diesem Vergleich nicht berücksichtigt. In den neuen Bundesländern sei die Lohnlücke viel kleiner, weil dort mehr Frauen erwerbstätig seien und der Anteil an Akademikerinnen höher sei als in Bayern, erklärte das Landesamt. Bereinigt betrage die Gehaltslücke nach den letzten verfügbaren Zahlen von 2018 nur sieben Prozent. Sie wäre möglicherweise noch geringer, wenn weitere Angaben etwa zu Erwerbspausen zur Verfügung stünden.

Der DGB Bayern veranstaltet seit Sonntag unter dem Motto "Wandel ist weiblich!" eine frauenpolitische Aktionswoche. Die stellvertretende Vorsitzende Verena Di Pasquale sagte, Minijobs seien einer der Hauptgründe für die Lohnlücke in Bayern, denn fast 60 Prozent der Minijobber seien Frauen. Di Paquale kritisierte den Plan der Bundesregierung, die Minijob-Grenze auf 520 Euro zu erhöhen, denn Minijobs seien eine Sackgasse. "Neben einer besseren Bezahlung braucht es endlich Arbeitszeitmodelle, mit denen Arbeit und Leben besser vereinbart werden können, sowie mehr Frauen in Führungspositionen", sagte die Gewerkschafterin.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-415459/2 (dpa)