„Was kannst du für dein Land tun?“ – Sechs Monate Dienst, verpflichtend für alle

Die Sozialverbände steuern speziell in Bayern auf ein Personalproblem zu. Weil durch die Umstellung auf das neunstufige Gymnasium in diesem Jahr so gut wie keine Abiturienten fertig werden, fehlen den Trägern sozialer Einrichtungen auch Freiwillige. Während sonst jedes Jahr 7500 junge Menschen in Bayern ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst absolvieren, dürften es von September an 40 bis 50 Prozent weniger sein. Beim Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund oder den Maltesern droht dann im Krankentransport, in Kitas oder in der Pflege eine Lücke. Hinzu kommt: Ein Teil der jungen Menschen ergreift nach dem Freiwilligendienst einen sozialen Beruf. Fehlt dieser Einstieg, befürchtet man etwa beim BRK „eine gefährliche Abwärtsspirale – in Zeiten, die ohnehin vom Fachkräftemangel geprägt sind“, wie der stellvertretende Geschäftsführer Armin Petermann sagt.

Braucht es also auch einen verpflichtenden Dienst an der Gesellschaft? Gerade, wo hierzulande über die Wiedereinführung einer Wehrpflicht diskutiert wird? Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte im vergangenen Jahr das Modell eines auf Freiwilligkeit beruhenden Wehrdienstes nach schwedischem Modell vorgestellt. Die Union wiederum pocht in den Koalitionsverhandlungen auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht, die 2011 zusammen mit dem Zivildienst ausgesetzt wurde. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiederum hat bereits vor Jahren einen sozialen Pflichtdienst für Männer und Frauen vorgeschlagen.

Alle Männer und Frauen zwischen 18 und 67 Jahren sollen den Freiheitsdienst leisten

Die bayerischen Grünen haben zuletzt die Idee eines verpflichtenden Freiheitsdienstes ins Gespräch gebracht. Nach dem Konzept von Fraktionschefin Katharina Schulze und dem innenpolitischen Sprecher Florian Siekmann sollen Frauen und Männer mindestens sechs Monate Dienst tun – ob als Wehrdienst, beim Bevölkerungsschutz oder als Gesellschaftsdienst. Statt wie beim Freiwilligen Sozialen Jahr, das maximal bis zum 27. Lebensjahr geht, wären alle im Alter zwischen 18 und 67 Jahren gefragt. Wer Wehr- oder Zivildienst geleistet hat, soll befreit werden, ehrenamtliches Engagement, das dem sozialen Gesellschaftsdienst entspricht, soll angerechnet werden. „Es ist an der Zeit, die Frage zu stellen: Was kannst du für dein Land tun?“, formuliert es Schulze pathetisch. „Durch den Freiheitsdienst verbinden wir Generationen und Milieus, stärken unsere Gesellschaft und verteidigen, was uns wichtig ist.“

Die Hilfswerke wiederum lehnen einen solchen verpflichtenden Dienst ab. Beim BRK begrüßt man zwar den Vorstoß der Politik, wie sich mehr gesellschaftliches Engagement erreichen lässt. Doch in der wiederkehrenden Diskussion um einen „Gesellschaftsdienst“ blieben zentrale Fragen unbeantwortet: Wie soll sich so ein Dienst finanzieren? Wie soll er umgesetzt und verwaltet werden? Und wie sieht das Ganze rechtlich aus? „Wir sind überzeugt, dass es bereits heute genügend Menschen gibt, die bereit wären, sich für die Gesellschaft einzubringen“, betont Petermann. Daher setzt man sich dafür ein, dass bereits vorhandene Strukturen – wie die des Bundesfreiwilligendienstes – gestärkt und mehr Stellen durch den Staat finanziert werden.

Auch beim Arbeiter-Samariter-Bund hält man einen Pflichtdienst für den falschen Weg. Schließlich kämen pro Jahrgang mehr als 700.000 Menschen infrage. „Ein verpflichtender Dienst ist für die Gesellschaft also nicht nur teuer und schwer umzusetzen, sondern auch kontraproduktiv“, erklärt ASB-Hauptgeschäftsführer Uwe Martin Fichtmüller. „In den sozialen Diensten oder in der Rettung sollten wir auf Menschen zählen können, die sich aus Überzeugung engagieren wollen.“