Mann wird unter gefälltem Baum eingeklemmt und stirbt

Ein Mann ist in Mittelfranken unter einem gefällten Baum eingeklemmt worden und gestorben.

Der 84-Jährige sei nach dem Unfall bei Waldarbeiten in Geslau (Landkreis Ansbach) noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. "Eine Person aus der Familie" des Unfallopfers habe nach dem Vorfall am Mittwoch einen Notruf abgesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo Ansbach ermittelte zum Unfallhergang.

(dpa)