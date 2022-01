Gesundheit

18:05 Uhr

Als Hausärztin auf dem Land: Ausgebrannt im Traumberuf

Plus Elisabeth Rieck ist Hausärztin auf dem Land. Viele ihrer Kollegen gehen in Rente – Nachwuchs gibt es oft keinen. Leidtragende sind die Patienten. Ein Tag in der Praxis.

Von Thomas Fritz und Daniela Hungbaur

Es sind ein paar Minuten Zweisamkeit – ein paar Minuten allein mit ihrem Ehemann. Ein Rest des Sonntags, der beiden bleibt. Seit 20.30 Uhr liegen die Kinder im Bett. Kurz durchatmen. Viel Zeit hat das Paar aber nicht für sich. Denn Elisabeth Rieck muss noch in die Praxis, Papierkram erledigen. Wie fast jeden Sonntagabend brütet die Hausärztin in ihrer Praxis in der Hauptstraße in Neubrunn im Landkreis Würzburg über Abrechnungen, studiert Patientenunterlagen, schreibt Briefe und bereitet die Montagssprechstunde vor. Der Samstag muss auch noch nachgearbeitet werden: 152 Menschen hat die 38-Jährige dieses Mal zusammen mit ihrem Team geimpft.

