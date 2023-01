Gesundheit

vor 49 Min.

Augsburger hat Riesenglück und erhält eine Niere

Plus Matthias Futterknecht ist 40 Jahre alt, als er erfährt, dass seine Nieren zerstört sind. Wie viele Schwerkranke hoffte er auf eine Organspende. Doch die Lage der Wartenden ist dramatisch.

Von Daniela Hungbaur

Es begann damit, dass Matthias Futterknecht sich einfach nicht gut fühlte. Er hatte Schüttelfrost, Schweißausbrüche und plötzlich auch Blut im Urin. Der Urologe machte eine Blutuntersuchung und verwies ihn sofort in die Notaufnahme. Doch für beide Nieren des damals 40-Jährigen kam jede medikamentöse Hilfe zu spät. Sie waren schon zerstört. Was der Augsburger nicht wusste: Er leidet an einer sogenannten Vaskulitis, also an einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung, bei der in seinem Fall vor allem kleine Blutgefäße von Organen zerstört werden. Seit März 2017 musste er an die Dialyse. Worauf er seitdem hoffte, war eine Spenderniere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

