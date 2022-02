Gesundheit

vor 32 Min.

Augsburger Verein bietet Hilfe in schwierigen medizinischen Fragen an

Wenn Menschen schwerkrank sind, ergeben sich für Angehörige manchmal schwierige Fragen. Das Augsburger Forum für Ethik in der Medizin gibt Antworten.

Plus Das Augsburger Forum für Ethik in der Medizin will nicht nur Fachkräfte im Gesundheitsbereich bei schwierigen Entscheidungen von Schwerstkranken unterstützen. Auch Angehörige finden dort Hilfe.

Von Daniela Hungbaur

Ist das noch ein würdevolles Leben? Diese Frage stellen sich manche, wenn die eigene Großmutter, der eigene Vater alle geistigen Fähigkeiten verloren hat, sich nicht mehr selbst äußern, nur noch liegen kann und rund um die Uhr auf intensive Pflege angewiesen ist. Welche medizinische Therapie ist dann die richtige? Aber auch Angehörige von Menschen mit einer sehr schweren psychiatrischen Erkrankung stehen oft vor der Frage: Welche Zwangsmaßnahme ist noch vertretbar? Und was ist eigentlich zu tun, wenn Schwerstkranke, die keine Hoffnung mehr auf Heilung haben, freiwillig auf Essen und Trinken verzichten, sich für das so genannte Sterbefasten entscheiden?

