Bayerische Ärzte sehen Nachholbedarf bei der elektronischen Patientenakte

Plus Alle Versicherten sollen eine elektronische Patientenakte bekommen. Bayerische Ärzte befürchten eine deutliche Mehrbelastung. Auch die Stiftung Patientenschutz äußert Bedenken.

Röntgenbilder auf CD oder Arztbriefe per Fax – das soll es nach den Plänen des Bundesgesundheitsministers bald nicht mehr geben. Karl Lauterbach ( SPD) möchte die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben. Sein Ziel: Ab 2024 soll für alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte (ePA) eingerichtet werden. Das bedeutet: Wer nicht aktiv widerspricht, ist dann automatisch dabei.

Bislang ist das Vorhaben nicht gerade von Erfolg gekrönt. Obwohl die ePA bereits seit 2021 freiwillig nutzbar ist, wird sie von nicht einmal einem Prozent der Versicherten genutzt. Auch einige Ärzte im Freistaat verfolgen Lauterbachs Pläne mit Skepsis. Mit Blick in die Praxen sei die bisherige Version nicht alltagstauglich, die Nachfrage der Patientinnen und Patienten gleich null, heißt es.