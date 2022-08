CSU und Freie Wähler fordern schnelles Handeln im Arzneimittel-Engpass

Viele Krebspatienten mussten auf ein wichtiges Medikament warten. Auch bei Antibiotika drohen Engpässe. Nun wollen die Regierungsparteien Druck machen, auch wenn die Kosten dann steigen.

Die Engpässe bei der Versorgung mit Arzneimitteln häufen sich. Um eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen, fordern CSU und Freie Wähler im Landtag schnelle Gegenmaßnahmen der Bundesregierung.

Ziel der deutschen und europäischen Gesundheitspolitik sollte es sein, die Konzentration auf einzelne Hersteller zu verhindern und die Abhängigkeit von außereuropäischen Ländern zu verringern. „Wir müssen die Produktion ins europäische Inland zurückholen“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, Bernhard Seidenath, bei einer Pressekonferenz am Montag in München.

Lieferengpässe bei Medikamenten haben für Betroffene oft dramatische Folgen

Was Lieferengpässe für Patientinnen und Patienten bedeuten können, schilderte die schwäbische CSU-Abgeordnete und frühere bayerische Justizministerin Beate Merk am Beispiel des Präparats Tamoxifen. Rund 130.000 Frauen und Männer, die an Brustkrebs erkrankt waren, seien auf dieses Medikament angewiesen, um einer erneuten Erkrankung vorzubeugen.

Als es dieses Jahr für einige Zeit nicht mehr verfügbar war, sei das für die Patientinnen und Patienten „ein enormer Schock“ gewesen. Viele Betroffene hätten die jahrelange Behandlung abgebrochen, weil Ersatzmedikamente mit deutlich mehr Nebenwirkungen verbunden seien. „Das kann verheerende Folgen haben und darf auf keinen Fall nochmals passieren“, sagte Merk.

Nach Aussage der Landesgesundheitspolitiker ist es „nicht erst fünf vor zwölf, es ist schon zwölf“. So könnten Fiebermittel für Kinder nicht immer zuverlässig geliefert werden, weil die Hersteller aus Kostengründen die Produktion zeitweise heruntergefahren hätten. Und Antibiotika würden innerhalb Europas lediglich noch an einem Standort in Österreich produziert. Ohne zusätzliche eigene Forschung könne das auf längere Sicht dazu führen, dass mehr Menschen an entzündlichen Erkrankungen sterben als an Krebs.

CSU und Freie Wähler wollen Reformen

Eine Möglichkeit, Lieferengpässe zu vermeiden, ist nach Ansicht von CSU und Freien Wählern eine Reform des Systems der Rabattverträge zwischen Arzneimittelherstellern und Krankenkassen. Die Kassen sollen verpflichtet werden, mit mehreren Herstellern Verträge zu schließen – und zwar nicht nur in China oder Indien, sondern auch in Europa. Der Hintergrund: Aus Kostengründen kamen bei vielen Medikamenten in der Vergangenheit immer öfter nur noch Hersteller in Asien mit den Kassen ins Geschäft. Produzenten in Europa konnten im Preiskampf nicht mehr mithalten.

Für sie sollte es, so die Forderung der bayerischen Regierungsparteien, künftig Sonderkonditionen geben. Dazu müsse, auch wenn es dann insgesamt teurer wird, das europäische und deutsche Vergaberecht angepasst werden. „Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir für Arzneimittel mehr Geld ausgeben müssen“, sagte Seidenath. Es könne nicht länger das Motto „Geiz ist geil“ gelten, betonte der Patienten- und Pflegebeauftragte der Staatsregierung, Peter Bauer (Freie Wähler). Die Versorgungssicherheit müsse wieder im Vordergrund stehen.

Biologika-Vorschrift sollte laut CSU und Freien Wähler "beerdigt" werden

Eine weitere Forderung von CSU und Freien Wählern betrifft die Biologika. Bei diesen biotechnologisch hergestellten Medikamenten, die unter anderem gegen Rheumaerkrankungen eingesetzt werden, gebe es eine Besonderheit: Ein Präparat, so Bauer, könne das andere nicht eins zu eins ersetzen. Wenn dies nun, wie in einem neuen Bundesgesetz vorgesehen, aus Kostengründen automatisch geschehen können soll, führe das zu einer Verunsicherung der Patientinnen und Patienten. Diese Vorschrift müsse deshalb „nicht nur ausgesetzt, sondern beerdigt werden“, sagte Seidenath.

Und schließlich soll der Bund nach dem Willen der bayerischen Regierungsparteien wieder verstärkt Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie fördern. Es gehe um ein „Technologie-Upgrade zur Entwicklung innovativer und komplexer Wirkstoffe“. CSU und Freie Wähler haben ihre Forderungen in einem Antragspaket zusammengefasst. Es soll im Landtag beraten und dann im Bundesrat eingebracht werden.