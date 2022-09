Gesundheit

12:00 Uhr

Bonus für Neupatienten fällt weg: Bei Fachärzten drohen lange Wartezeiten

Plus Ambulante Medizinerinnen und Mediziner werden seit drei Jahren höher bezahlt, wenn sie neue Patienten schnell behandeln. Dieses Extra-Honorar soll wieder wegfallen – das sorgt für einigen Ärger.

Von Daniela Hungbaur

Eine geplante Honorarkürzung für Neupatienten kommt für die niedergelassene Ärzteschaft zur Unzeit: Sie führe dazu, „dass wir keinen Weg sehen, wie wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten auf dem bisherigen Niveau aufrechterhalten können“, schreiben sie in einem Offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

