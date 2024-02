Fit für eigene Praxis - Online-Kurse für Ärzte und Ärztinnen

Ärztinnen und Ärzte in Bayern können sich in neuen Online-Kursen auf das Führen eigener Praxen vorbereiten.

Die Lerneinheiten mit allen relevanten Themen und Checklisten sind im "Erste-Hilfe-Kasten" nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit Montag abrufbar.

"Die Gründung einer eigenen Praxis ist für Ärztinnen und Ärzte mit vielen offenen Fragen etwa zur Ausstattung und Finanzierung verbunden. Genau hier setzt der Online-Kurs an", sagte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). In den kleinen theoretischen Lerneinheiten können sich Mediziner und Medizinerinnen demnach interaktiv fit für die eigene Praxis machen. Die Praxen brauche es für den Erhalt einer hochwertigen medizinischen Versorgung in der Zukunft, betonte die Gesundheitsministerin.

Der Online-Kurs wurde vom Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Bayern (KWAB) entwickelt und vom Gesundheitsministerium mit rund 200.000 Euro gefördert.

(dpa)