Gesundheit

vor 6 Min.

Hier finden Krebspatienten mit Erschöpfungssyndrom Hilfe

Plus Vor zwei Jahren bekam ein 25-Jähriger die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Die Therapie war erfolgreich. Heute kämpft er mit Tumor-Fatigue – einem Erschöpfungszustand.

Von Daniela Hungbaur

Lymphdrüsenkrebs im Endstadium lautete kurz vor Weihnachten 2020 seine Diagnose. Den Schock, den der heute 25-jährige David Spajic damals verarbeiten musste, kann man mit Worten gar nicht beschreiben: „Es war eine Katastrophe“, sagt er. Doch der junge Mann nahm den Kampf auf, und obwohl seine Überlebenschancen anfangs gering gewesen seien, hat er nun gute Aussichten, die bösartige Erkrankung zu bewältigen. Was ihn nach all den Behandlungsstrapazen heute stark belastet, ist sein anhaltender Erschöpfungszustand. Eine tiefe Kraftlosigkeit, die auch mit noch so viel Schlaf nicht verschwindet – Tumor-assoziierte Fatigue, kurz TF, heißt der Fachbegriff dafür.

