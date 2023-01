Holetschek: Zu wenige Jugendliche gegen HPV geimpft

Die Jugendlichen in Bayern sind noch zu selten gegen potenziell krebsauslösende Humane Papillomviren (HPV) geimpft.

Stand 2020 seien beispielsweise nicht einmal 48 Prozent der 18-jährigen Mädchen geimpft gewesen, erläuterte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) am Mittwoch in München. "Das ist zu wenig, denn Schätzungen zufolge infizieren sich 75 bis 80 Prozent der Menschen irgendwann im Leben mit dem Virus."

Eine HPV-Infektion kann unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen, aber auch bei Männern verschiedene Krebsarten verursachen. Deshalb wird die Impfung inzwischen für beide Geschlechter empfohlen, am besten im Alter zwischen 9 und 14 Jahren. Übertragen werden die Viren vor allem beim Geschlechtsverkehr. Die Weltgesundheitsorganisation will bis 2030 eine weltweite Impfquote von 90 Prozent bei 15-jährigen Mädchen erreichen. Zugleich strebt die Europäische Union eine deutliche Steigerung der Impfquoten bei Jungen an.

(dpa)