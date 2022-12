Gesundheit

11:23 Uhr

Keine Medikamente, kaum Betten, viele Überstunden: "Lage in der Kindermedizin ist katastrophal"

Plus Vier Menschen aus dem Gesundheitsbereich, erzählen, wie schwer die Krankheitswelle unter Kindern ist. Wie sie ihren Arbeitsalltag verändert und was sie entlasten würde.

Von Christina Heller-Beschnitt

Die Wartezimmer von Kinderärzten sind voll, die Krankenhäuser und Notaufnahmen ebenso. Denn unter Kindern gehen gerade verschiedene Infekte um: Das RS-Virus trifft auf eine beginnende Grippe-Welle und die Corona-Pandemie ist auch noch nicht vorbei. Das hat zur Folge, dass viele Kinder gerade krank sind, manche sogar so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. Deshalb ist die Rede von einem Notstand in der Kindermedizin. Die Politik hat bereits angekündigt, Geld zur Verfügung zu stellen, um die Kliniken zu entlasten und denkt über weitere Maßnahmen nach. Aber was heißt das eigentlich für Menschen, die im Bereich der Kindermedizin arbeiten? Ein Klinik-Chef, ein niedergelassener Kinderarzt, ein Pfleger und eine Apothekerin erzählen, wie ihr Alltag momentan aussieht und was helfen würde, die Situation zu entspannen.

