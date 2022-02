Gesundheit

Kranke müssen vielleicht bald länger auf die Fahrt zum Arzt warten

Plus Rettungswagen sollen nicht mehr für Verlegungsfahrten genutzt werden, sondern fast nur noch für Notfall-Einsätze. Leitstellen und Hilfsorganisationen fürchten Probleme.

Von Stefan Krog

Das Problem ist bayernweit seit Jahren dasselbe: Wer auf einen Krankentransport zum Facharzt oder ins Krankenhaus angewiesen ist, weil er bettlägrig oder zu gebrechlich für eine Fahrt mit dem Taxi ist, muss mitunter stundenlang warten. Denn die Zahl der in Bayern eingesetzten Krankentransporter von Hilfsorganisationen und privaten Firmen reicht manchmal nicht aus, um in Belastungsspitzen alle Patientinnen und Patienten zeitnah an ihr Ziel zu bringen. Die Folge: Speziell beim Rücktransport aus Praxis oder Klinik staut es sich. Womöglich wird sich das Problem in Kürze verschärfen.

