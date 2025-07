Magen-Darm-Beschwerden nach Imbissbesuch

Nach dem Besuch eines Schnellimbisses in Neuburg an der Donau sind mehrere Dutzend Menschen an einem Magen-Darm-Erreger erkrankt. Betroffene klagten über Symptome wie Durchfall, Fieber und Erbrechen, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen mitteilte.

Am Montagvormittag sei eine Begehung durch die Lebensmittelüberwachung zusammen mit dem Gesundheitsamt erfolgt. Derzeit würden Proben durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ausgewertet, um festzustellen, welcher Erreger genau die Beschwerden auslöste. Vor allem Kinder und ältere, vorerkrankte Menschen sollten bei stärkeren Symptomen den Arzt aufsuchen, riet das Landratsamt.

Das Gesundheitsamt habe zudem eine Hotline für Betroffene eingerichtet. Die Behörde bat alle, die nach dem Besuch des Imbisses Krankheitssymptome hatten, sich telefonisch unter 08431/57-575 oder über das Kontaktformular auf der Website des Gesundheitsamtes zu melden.