vor 50 Min.

Medikamentenengpass belastet Patienten, Ärzte und Apotheker weiter massiv

Plus Überall fehlen Medikamente: Blutdrucksenker, Antibiotika-Säfte für Kinder, lebensnotwendige Wirkstoffe für Schlaganfalltherapien. Auch die Uniklinik Augsburg ist betroffen.

Von Daniela Hungbaur

Dr. Christian Voigt war es zum Heulen zumute. Das gibt er offen zu. Es war der letzte kleine Patient an diesem Tag in seiner Kinderarztpraxis in Stadtbergen im Landkreis Augsburg. Und wie so oft in diesen Tagen stellte er die Diagnose: starke Mittelohrentzündung. Doch das passende Antibiotikum, das dringend nötig war, gab es nicht. "Ich habe mir wirklich überlegt, das Kind mit seiner Mittelohrentzündung in eine Kinderklinik einzuweisen. So eine Situation habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Zum Glück hatte dann doch noch ein Apotheker das richtige Präparat geliefert bekommen."

Auch Arzneimittel zur Krebstherapie sind ein Problem

Es ist kein Einzelfall. Medikamente fehlen seit langem. Nicht nur im ambulanten Bereich. Auch Kliniken spüren den Engpass. Und nicht nur Kinder sind betroffen, sondern auch Erwachsene. Das bestätigt Klaus Schmelzer, der Direktor der Apotheke des Universitätsklinikums Augsburg. Aktuell fehlen Medikamente oder werden kontingentiert quer über alle Indikationsgebiete, berichtet er. Das fange bei Blutdrucksenkern an, gehe weiter über lebensnotwendige Wirkstoffe für die Therapie bei Schlaganfall und reiche bis hin zu Schmerz- und Fiebersäften für Kinder. "Aber auch Arzneimittel zur Krebstherapie sind immer wieder ein Problem." Längst habe sich auch die Apotheke der Uniklinik mit Substanzen wie Ibuprofen, Paracetamol und Amoxicillin bevorratet, um notfalls in die Eigenherstellung gehen zu können. In der Praxis bedeute dies vor allem einen massiv gestiegenen Arbeits- und Zeitaufwand für alle Beteiligten, um Alternativen zu finden und zu beschaffen. Auch die Patientinnen und Patienten spürten zeitweise den Mangel. Sie müssten in so einem Fall auf ein neues Medikament umgestellt werden, das beispielsweise gegebenenfalls häufiger verabreicht werden muss, erklärt Schmelzer.

