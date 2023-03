Gesundheit

06:18 Uhr

Orthopäde verspricht über einen Hexenschuss-Notruf schnelle Hilfe

Wenn es in den Rücken schießt, führt der Weg zum Orthopäden. In Oberbayern bietet Bernhard Schwarz eine alternative Behandlung an – die auch auf Kritik stößt.

Von Paula Binz

Herr Schwarz, waren Sie an diesem Vormittag bereits mit Ihrem Hexenschuss-Notfallmobil unterwegs?



Bernhard Schwarz: Nein, mein jüngster Fall war am Montagvormittag. Der Patient hatte vorletzte Woche ein schweres Bierfass gehoben. Zwei Tage später plagten ihn akute Rückenschmerzen. Wie wird Hexenschuss-Patienten in der Regel geholfen?



Schwarz: Klassischerweise kontaktieren die Betroffenen einen Orthopäden. Hierbei stoßen sie aber bereits auf das erste Problem: einen zeitnahen Termin zu bekommen. Und selbst wenn die Betroffenen einen Termin ergattert haben, hat der Orthopäde oft nur wenig Zeit für eine ausführliche Anamnese und verpasst oft nur eine Spritze oder verschreibt Schmerzmittel. Ich habe schon von vielen Patienten gehört, dass ihr Arzt sie nicht mal untersucht hat. Bernhard Schwarz hatte eine außergewöhnliche Idee: Er gründeet einen Hexenschuss-Notruf. Foto: Colin Oliver Ein Fehler, Ihrer Meinung nach?



Schwarz: Ja, aber nicht ein Fehler, den ich per se Orthopäden in die Schuhe schieben möchte. Vielmehr handelt es sich um einen Fehler im Gesundheitssystem. Ärzte verfügen über ein wahnsinniges Wissen und Fähigkeiten, die sie aber aufgrund geringer Kapazitäten gar nicht immer ausführlich anwenden können. Da braucht es ergänzende Angebote, die schnell und direkt Patienten helfen können und damit Ärzte entlasten. Und das soll Ihr Hexenschuss-Notruf leisten?



Schwarz: Ja, bei akuten, muskulären Rückenschmerzen. Der Notruf kann zu jeder Zeit abgesetzt werden. Meine Hauptarbeitszeit ist am Wochenende, wenn die meisten Orthopäden und Physiotherapeuten nicht im Dienst sind. Wenn ein Patient anruft, stelle ich zuerst viele Fragen: Was ist passiert? Wie und wo genau spüren Sie den Schmerz? Haben Sie Vorerkrankungen? Dann entscheide ich, ob meine Behandlung geeignet ist oder ob es einen anderen Spezialisten braucht. Wie sieht Ihre Behandlung aus?



Schwarz: Ich behandle die Betroffenen mit einer manuellen Akupressur: Ich bleibe so lange mit meinen Händen auf Verspannungen drauf, bis sie sich lösen. Anschließend klebe ich auf die betroffenen Stellen ein kinesiologisches Tape, das die Durchblutung fördert. Zum Schluss zeige ich den Patienten Übungen, die sie selbstständig durchführen können. Der Einsatz läuft auf Selbstzahler-Basis und kostet etwa 240 bis 320 Euro. Privatversicherte können die Rechnung einreichen.

Schwarz: Mit 28 Jahren habe ich selbst einen Hexenschuss erlitten – aber da es ein Sonntagmorgen war, konnte mir niemand helfen. So ist die Idee des Hexenschuss-Notrufs geboren worden. Als Fitness-Trainer habe ich zwar immer wieder Fortbildungen absolviert, aber mir fehlte noch einiges an Wissen und Können. Daher hängte ich eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und Heilpraktiker an. Wie wird die praktische Kompetenz von Heilpraktikern überprüft?



Schwarz: Um eine Zulassung zu bekommen, müssen Heilpraktiker nachweisen, dass sie keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen und sich ihren Pflichten und Verboten bewusst sind. Zum Beispiel darf ein Heilpraktiker keine Medikamente verschreiben. Das theoretische Wissen wird in einer schriftlichen und mündlichen Prüfung getestet. In der praktischen Prüfung wird der Fokus auf Notfallmedizin gelegt. Es wird aber nicht jede einzelne Methode - wie etwa die Akupressur - geprüft. Einige Orthopäden und Physiotherapeuten unterstellen Ihnen fehlende Kompetenz. Wie stehen Sie dazu?



Schwarz: Ich denke nicht, dass es daran liegt, dass ich Heilpraktiker bin. Die Kritik kommt eher daher, dass die Idee, bei akuten Rückenschmerzen einen Hausbesuch anzubieten, ein bislang einzigartiges Konzept in Deutschland ist. Bei manchen Kritikern ist es vielleicht Neid, andere denken, es sollte lieber ein Arzt drauf schauen. Ich bin auch der Meinung, dass eine ärztliche Konsulation bei akutem Schmerz sinnvoll ist. Jedoch sehen wir in der Realität, dass es zusätzliche Angebote braucht. Zur Person: Bernhard Schwarz ist Fitnesstrainer, Heilpraktiker und Rettungssanitäter im Raum München. Seit 2020 betreibt er einen Hexenschuss-Notruf.

