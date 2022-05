Gesundheit

Plötzlich taub: Wie ein Betroffener mit seinem Hörverlust umgeht

Plus Besonders ab 50 steigt die Zahl an Schwerhörigen rapide. Doch viele machen nichts dagegen. Ein Betroffener erzählt, was ihm geholfen hat.

Von Daniela Hungbaur

Rudolf Eckmüller glaubte zunächst, sein Telefon sei kaputt. Er telefonierte stets nur mit seinem linken Ohr. Doch auch das neue Telefon brachte keine Besserung: Eckmüller verstand den anderen an der Leitung einfach nicht mehr. „Mir war dann schnell klar, dass es an meinem Hörvermögen liegen muss“, erzählt der 62-Jährige, der als selbstständiger Coach arbeitet und im Landkreis Dachau lebt. Als er einen Hals-Nasen-Ohren(HNO)-Arzt aufsucht, erklärt dieser, er leide an Otosklerose, einer Erkrankung des Innenohrs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

