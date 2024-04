Prognose sagt "Kipppunkt" in der Pflege in Bayern voraus

Immer mehr alte Menschen müssen gepflegt werden - gleichzeitig gibt es zu wenige Pflegerinnen und Pfleger. Eine neue Berechnung wartet für Bayern mit einer problematischen Prognose auf.

Die Personalnot in der Pflege in Bayern droht sich in den kommenden Jahren noch einmal dramatisch zu verschärfen. Schon im Jahr 2029 könnte die Zahl der Pflegekräfte, die in den Ruhestand gehen, die Zahl der Nachwuchskräfte übersteigen. Zu diesem Ergebnis kommen nach dpa-Informationen Berechnungen des Forschungsinstituts AGP Sozialforschung für den neuen "Pflegereport" der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Die Studie soll an diesem Dienstag in Berlin offiziell vorgestellt werden.

"In einzelnen Bundesländern werden noch in diesem Jahrzehnt Kipppunkte erreicht, an denen deutlich mehr Pflegende in den Ruhestand gehen, als Nachwuchskräfte in den Beruf einsteigen", heißt es. Es könnte also nicht mehr ausreichend nachrückende Absolventinnen und Absolventen von Pflegeschulen geben, um die Lücke der ausscheidenden Pflegekräfte zu schließen. Neben Bayern ist dies der Studie zufolge als erstes in Bremen der Fall.

Wo genau im Freistaat das Missverhältnis - und damit die mögliche Lücke - am stärksten ausfallen könnte, war zunächst allerdings nicht absehbar. "Aufgrund des sehr lokal geprägten Arbeitsmarktes variieren die Kipppunkte stark auf der Landkreis- und städtischen Ebene innerhalb der Bundesländer", erklärt der Autor der Studie, Professor Thomas Klie.

"Nun trifft er uns, der demografische Wandel: Die Baby-Boomer-Generation geht in Rente, und damit erreichen auch viele Leistungsträger der beruflichen Pflege die Altersgrenze", schreibt Klie. Es brauche nun parteiübergreifende Anstrengungen und Konzepte, um die Pflege in den nächsten Jahrzehnten sicherzustellen, mahnt der Wissenschaftler.

Problematisch aus bayerischer Sicht ist auch ein Vergleich mit anderen Bundesländern im Bereich der Altenpflege: In ganz Deutschland ist die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen zehn Jahren gestiegen - Bayern belegt mit einem Plus von 9,3 Prozent aber den vorletzten Platz. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen nahm die Zahl der Beschäftigten in der Altenpflege der neuen Studie zufolge binnen zehn Jahren um 45,8 Prozent zu.

(dpa)