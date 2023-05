Gesundheit

"Wenn ein Mensch erkrankt, erkrankt auch der Raum mit ihm"

Plus Tanja Vollmer ist Architekturpsychologin. Sie forscht, wie Gebäude auf Menschen wirken. Ein Schwerpunkt sind Krankenhäuser. Es gibt sieben heilende Faktoren.

Von Daniela Hungbaur

Frau Prof. Vollmer, Sie sind Architekturpsychologin – da denken viele vielleicht an Feng Shui, aber damit haben Sie nichts zu tun. Was also machen Sie?

Prof. Dr. Tanja Vollmer: Mit Feng Shui habe ich nichts zu tun, nein. So wie ich die Architekturpsychologie betreibe, ist es eine knallharte Naturwissenschaft, die sich mit den Zusammenhängen von der gebauten Umwelt, wozu ja Architektur gehört, und dem menschlichen Denken, Fühlen und Verhalten befasst – und zwar von beiden Seiten. Also wie beeinflusst Architektur den Menschen? Hier sind Fragen wichtig wie beispielsweise: Wo fühlen wir uns gesund? Macht uns ein Raum vielleicht trauriger als ein anderer? Aber ich gehe auch der Frage nach: Wie beeinflusst der Mensch seine Umwelt? Gibt es da Unterschiede zwischen Charakteren, Gemütszuständen, bei Krankheiten?

