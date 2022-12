Gesundheit

Wie Burnout zur Volkskrankheit wurde – und was dagegen helfen kann

Das Gefühl, körperlich und psychisch einfach nicht mehr zu können, kennen viele. Die tiefe Erschöpfung zeigt sich nicht selten auch in einem zu hohen Blutdruck, in Schmerzen oder Schlafstörungen.

Plus Der Körper erschöpft, die Seele erkrankt. Das trifft immer mehr Menschen, vielen bleibt nur der Weg in die Klinik. Reicht es, wenn Einzelne lernen, mit Dauerbelastung umzugehen?

Tot oder gesund. Dazwischen gab es für ihn nichts. Leidenschaftlicher Professor. Umtriebiger Unternehmer. Ein Mann, den auch mit 63 Jahren stets das Neue fasziniert, der vor kurzem noch ein Start-up gegründet hat, der sich jung fühlt, der mit seinem Schwerpunkt der Digitalisierung in Unternehmen überall gefragt ist. „Ich war nicht erschöpft“, sagt Hansjörg Zimmermann. „Ich konnte gut schlafen und verspürte keine Depression.“ Dennoch sitzt er hier. In bequemer Hose und Hoody. Besucht Gruppen- und Einzelgespräche, malt, lernt die Möglichkeiten des Atmens. Und er ist bereit zu erzählen, warum er hier ist. Warum er eine Therapie in der psychosomatischen Klinik in Dießen am Ammersee macht.

