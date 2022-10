Gesundheit

vor 57 Min.

Wie die Uniklinik Augsburg Menschen mit chronischen Schmerzen hilft

Margit Dressler fand nach einer jahrelangen Odyssee von Arzt zu Arzt bei Dr. Matthias Haug und seinem Team in der Schmerztagesklinik des Universitätsklinikums Augsburg Hilfe gegen ihre chronischen Beschwerden.

Plus Viele Menschen leiden über Jahre an chronischen Schmerzen. Sie suchen bei den verschiedensten Ärzten Hilfe. Und nicht wenige verzweifeln, ziehen sich komplett zurück. So wäre es beinahe auch Margit Dressler ergangen. Doch sie fand endlich eine Therapie.

Von Daniela Hungbaur Artikel anhören Shape

Austherapiert. An dieses Wort ihres Neurologen kann sich Margit Dressler noch gut erinnern. Es war absolut niederschmetternd. „Denn ich fragte mich danach immer wieder: Wie soll ich denn so weiterleben? Mit diesen furchtbaren Schmerzen. Und keiner kann mir helfen.“ Von Arzt zu Arzt sei sie gegangen. Jahrelang. Alles habe sie ausprobiert. Immer wieder kamen sie zurück, diese Schmerzen im ganzen Körper, die sie oft so plagten, dass sie keine Treppe mehr hoch kam, weder Sitzen noch Laufen konnte und oft nur noch von Weinkrämpfen geschüttelt wurde.

