Kimmich und Goretzka für Bayern-Spiel in Mainz fraglich

Der FC Bayern München muss vor dem Bundesliga-Spiel beim FSV Mainz 05 um sein Mittelfeldduo Joshua Kimmich und Leon Goretzka bangen.

"Bei Jo müssen wir ein bisschen abwarten. Er hat gestern zum ersten Mal trainiert, war zum ersten Mal im Grunde auch raus aus dem Bett. Das wird sehr knapp für Mainz", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag. Der 28-jährige Kimmich war wegen eines Infekts von der Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Am Donnerstag trainierte er in München erstmals wieder.

Goretzka hatte nach der Länderspielreise in die USA eine schmerzhafte Fleischwunde am Sprunggelenk. "Leon hat einen Schlag abbekommen, da wird es darum gehen, wie er den Schmerz tolerieren kann", sagte Tuchel. Es sehe aber gut aus.

Weiter auf sein Comeback warten muss der lange verletzte Kapitän Manuel Neuer. Fehlen werden im Auswärtsspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) auch die verletzten Noussair Mazraoui, Serge Gnabry, Dayot Upamcano und Raphaël Guerreiro. Mazraoui, der nach seinem pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag weiter im Bayern-Team bleibt, war angeschlagen von der Länderspielreise mit dem marokkanischen Team zurückgekehrt.

