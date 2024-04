Gesundheitspolitik

In Bayern droht eine Pflege-Lobby ohne Pflegekräfte

Plus Die bayerische Staatsregierung will eine Interessensvertretung für Pflegende schaffen. Doch der Zulauf bleibt aus. Auch in anderen Ländern ist das Konzept gescheitert.

Von Benedikt Dahlmann

Bahn-Streik, Flughafen-Streik, Postbank-Streik - erst wenn es nicht mehr rund läuft, merken viele Menschen, welche Berufe dafür sorgen, dass wichtige Dienste im Alltag funktionieren. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn alle Pflegekräfte im Land gleichzeitig so lange streiken würden wie beispielsweise die Lokführer. Um Streiks zu verhindern, versuchen Interessengruppen im politischen Vorfeld Kompromisse zu finden. Das Problem in Bayern: Für professionelle Pflegekräfte gibt es keine Organisation, die sich um die Belange von allen Pflegerinnen und Pflegern gebündelt kümmert. Durch ein neues Gesetz will die Staatsregierung den Einfluss der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) vergrößern. Allerdings scheinen viele Pflegekräfte gar kein Interesse an ihrer Vertretung zu haben.

In den letzten Jahren haben sich in vier Bundesländern sogenannte Pflegekammern gegründet. In diesen Kammern sind die Pflegekräfte des jeweiligen Bundeslandes verpflichtete Mitglieder, sodass die Kammer tatsächlich für alle Pflegenden sprechen kann. Doch mittlerweile sind die Kammern in zwei Ländern schon wieder aufgelöst worden - weil die Pflegekräfte sie nicht wollten. So haben sich mehr als 90 Prozent der Pflegenden bei einer Abstimmung in Schleswig-Holstein gegen die Kammer ausgesprochen. Und auch in Baden-Württemberg droht eine Kammergründung an einem Votum unter Pflegenden zu scheitern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

