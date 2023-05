Gesundheitsversorgung Zahl drastisch gesunken: So viele Apotheken gibt es in Ihrem Landkreis

In Deutschland gibt es so wenige Apotheken wie seit 40 Jahren nicht mehr. Die Region liegt unter dem Durchschnitt. Wie hoch die Apothekendichte in Ihrem Landkreis ist.

146 mussten schließen, nur 17 haben neu eröffnet – und das innerhalb von vier Monaten. Die Zahl der Apotheken in Deutschland geht seit Jahren zurück. Inzwischen sind es weniger als 18.000. Damit liegt Deutschland weit unter dem EU-Schnitt. In der Region sinkt die Zahl dabei besonders schnell. Und das hat Folgen. Jede Schließung wirke sich direkt auf die Versorgungsqualität der Patienten aus, mahnte kürzlich der Apothekerverband.

Apotheken-Sterben: In Schwaben sinkt die Zahl der Apotheken besonders stark

In Bayern sank die Zahl in den vergangenen Jahren um etwa 13 Prozent. Ähnlich war die Entwicklung in Gesamtdeutschland. In Schwaben aber nahm die Zahl um 17 Prozent ab. Die Dichte der Apotheken liegt in Deutschland noch bei 22 Filialen pro 100.000 Einwohner, europaweit sind es 32. Schwaben liegt weiter darunter. Nur knapp über 19 sind es hier.

