Behörden starten Infomationskampagne zum Hitzeschutz

Die bayerischen Gesundheitsbehörden starten eine Informationskampagne zum Hitzeschutz.

"Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, sollte sich jeder schützen", erklärte Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) am Samstag in München. "Insbesondere für ältere Menschen können Hitzewellen gefährlich sein." Hitzegefährdet seien zudem auch Menschen mit Vorerkrankungen, Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere und Pflegebedürftige. "Das gilt auch für UV-Strahlung. Akut kann UV-Strahlung zu einem Sonnenbrand führen, langfristig aber auch Hautkrebs zur Folge haben."

Das Ministerium, das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die örtlichen Gesundheitsämter und die "Gesundheitsregionen plus" wollen Informationsmaterialien ebenso wie Trinkflaschen oder Sonnencreme verteilen. Daneben gibt es noch eine Informationskampagne im Internet. Die "Gesundheitsregionen plus" sind eine Holetschek-Initiative - in regionalen Netzwerken sollen die Kommunen gemeinsam mit dem örtlichen Gesundheitswesen die Versorgung verbessern.

"Alle sind aufgerufen, ihre Gesundheit vor den Folgen des Klimawandels zu schützen", sagte der Minister laut Mitteilung. "Achten Sie nicht nur auf Ihren eigenen Schutz, sondern auch auf Ihre Mitmenschen."

