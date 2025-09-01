Angriffe auf Polizisten am Wochenende: Zwei Beamte nach Einsätzen in Bayern dienstunfähig

In Nürnberg und München sind am Samstag zwei Polizisten während eines Einsatzes verletzt worden und konnten im Anschluss ihren Dienst nicht mehr fortführen. Das teilten die zuständigen Polizeipräsidien mit. Die Beamten wurden jeweils durch die mutmaßlichen Täter verletzt.

Nürnberg: Schläger wehrt sich gegen Durchsuchung

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtete, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Ein Zeuge informierte die Leitstelle kurz vor zwei Uhr darüber, dass mehrere Personen in der Großen Straße körperlich aneinandergeraten waren.

Als die Polizei eintraf, sahen sie, wie zwei Männer auf einen 40 Jahre alten Mann eintraten, der bereits am Boden lag. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen, die 37 und 39 Jahre alt waren, vorläufig fest. Im Anschluss wollten sie den 37-Jährigen durchsuchen. Dieser wehrte sich jedoch stark gegen die Beamten, wobei er eine Polizistin am Arm verletzte. Die Beamtin konnte ihren Dienst danach nicht mehr weiterführen. Der 37-Jährige wurde schließlich mit Handschellen gefesselt.

Die beiden mutmaßlichen Täter verletzten den 40-Jährigen am Oberkörper und im Kopfbereich. Das Opfer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Männer überhaupt in Streit gerieten, ist bislang noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen die beiden mutmaßlichen Täter einen Haftantrag, das zuständige Amtsgericht sprach bereits gegen den 39-Jährigen einen Haftbefehl aus. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Icon vergrößern Die Polizisten legten einem der mutmaßlichen Täter Handschellen an. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizisten legten einem der mutmaßlichen Täter Handschellen an. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

München: Mann wehrt sich gegen Polizei und tritt nach Beamten

Nur einige Stunden später kam es in München zu einem ähnlichen Vorfall. Wie das Polizeipräsidium München berichtete, wurde die Polizei wegen einer „randalierenden Person auf der Straße“ alarmiert. Ein 39-Jähriger aus Baden-Württemberg ging einen ein Jahr jüngeren Mann körperlich an, versuchte ihn zu schlagen und zerriss dessen T-Shirt. Zudem beleidigte und bedrohte er den 38-Jährigen.

Als die Polizei am Einsatzort ankam, stellte sie fest, dass sich der mutmaßliche Täter auffällig verhielt. Zudem versuchte dieser mehrmals, den Ort zu verlassen. Die Polizei forderte ihn immer wieder dazu auf, zu bleiben. Als diese ihn erneut daran hinderte, sich zu entfernen, leistete der Mann massiven Widerstand und trat auch nach den Beamten.

Erst mehreren Beamten zusammen gelang es, den Mann festzuhalten. Sie entschieden, dem 39-Jährigen Hand- und Fußfesseln anzubringen. Währenddessen wurden vier Polizisten verletzt. Einer von ihnen war danach nicht mehr dienstfähig, wie es in der Mitteilung heißt.

Auf der Polizeiwache widersetzte sich der Mann weiterhin den Beamten. Schließlich wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, um ihn zu untersuchen. Da sich sein Zustand weiter verschlechterte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo München ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 39-Jährigen.

Icon vergrößern Die Polizisten mussten den Mann zusammen festhalten und ihn an Händen und Füßen fesseln. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizisten mussten den Mann zusammen festhalten und ihn an Händen und Füßen fesseln. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

Gewalt gegen Polizeibeamte: Rund 3000 Fälle in 2024

Erst im Juni veröffentlichte das bayerische Innenministerium ein Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte“. Das Lagebild wertete Daten aus dem Jahr 2024 aus. Laut dem Bericht wurden im vergangenen Jahr rund 3000 Polizisten im Einsatz durch Angriffe verletzt. Laut Innenministerium seien dies zwar 54 Fälle weniger als noch im Jahr 2023, jedoch handele es sich nun um den zweithöchsten Wert seit Beginn der Erfassung im Jahr 2010.

Gleichzeitig sank die Zahl aller Delikte gegen Polizeibeamte auf rund 7300 – die niedrigste Zahl seit 2017. Zudem erfasste das Lagebild, dass rund 84 Prozent der Täter männlich sind. Angesichts der Zahlen äußerte sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) besorgt und sprach den Beamten seine Unterstützung aus.