Gewaltdelikt: Zwei Männer bei Streit in München verletzt

Gewaltdelikt

Zwei Männer bei Streit in München verletzt

Zwei Männer geraten in Streit und liegen am Ende verletzt auf der Straße. Sie müssen ins Krankenhaus.
Von dpa
    |
    |
    |
    Zwei Männer wurden bei einem Streit in München verletzt. (Symbolbild)
    Zwei Männer wurden bei einem Streit in München verletzt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren sind nach Angaben der Polizei bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung verletzt worden. Die Männer seien in der Münchner Innenstadt auf offener Straße in Konflikt geraten und seien dabei mittelschwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzungen rührten von einem «spitzen Gegenstand» her. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Berg-am-Laim-Straße, eine mehrspurige Ausfallstraße in München, sei im einsetzenden Berufsverkehr rund zwei Stunden lang gesperrt gewesen.

