Duo greift Ehepaar an: Polizei geht von Zufallsopfern aus

Zwei Brüder haben ein Ehepaar in Mittelfranken plötzlich mit einem Messer angegriffen.

Die Kripo gehe nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die beiden Männer das Paar in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) zufällig als Opfer des Angriffs gewählt haben, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der beiden Angreifer sitze inzwischen wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft.

Das Ehepaar war demnach am Samstag in der Nähe des eigenen Wohnhauses plötzlich von den beiden Männern angepöbelt worden. Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt, später eine Schubserei. Der 28 Jahre alte Hauptverdächtige habe daraufhin ein Messer gezogen und in Richtung des Oberkörpers des Mannes gestochen. Der Mann habe ausweichen können, sei bei dem Angriff aber leicht verletzt worden.

Als Nachbarn dem Paar zu Hilfe eilten und die beiden in ihre Wohnung holten, hätten die beiden Angreifer ihre Opfer verfolgt und den Mann mit dem Tod bedroht. Wenig später habe die Polizei die beiden Verdächtigen festgenommen. Beide seien erheblich alkoholisiert gewesen. Der 35 Jahre alte Bruder des mutmaßlichen Haupttäters wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauerten am Montag an, die Polizei suchte Zeugen.

