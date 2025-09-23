Gewaltdelikte am Ostbahnhof und an der Hackerbrücke: Zwei Personen festgenommen

Zu mehreren Gewalttaten, infolge derer zwei Männer festgenommen wurden, kam es am Montag, 22. September, in München.

In der Nacht kam es laut Polizeibericht zunächst gegen 2.20 Uhr zu einem Streit am Münchner Ostbahnhof, bei dem ein 20-Jähriger einen wohnsitzlosen 58-Jährigen angriff. Der Ältere versuchte, zu fliehen, wurde von dem jüngeren Mann jedoch eingeholt, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen ihnen kam. Wie die Polizei mitteilte, gab der 20-Jährige seinem Kontrahenten eine „Kopfnuss“ und schlug auf ihn ein. Beide lagen demnach bereits auf dem Boden.

20-Jähriger verfolgt 58-Jährigen am Ostbahnhof und schlägt auf ihn ein

Der 58-Jährige flüchtete schließlich in Richtung Bahngleis, doch der junge Mann folgte ihm und attackierte ihn erneut. Zwei Zeuginnen versuchten vergeblich, den 20-Jährigen zu stoppen. Schließlich griff die Polizei dank Überwachungskameras ein und nahm den jüngeren Mann fest. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von 0,9 Promille. Der Mann ist bereits polizeibekannt: Er war wegen ähnlicher Delikte schon in der Vergangenheit aufgefallen. Am Dienstag wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Konfrontation an der Hackerbrücke: Angreifer bedroht und bespuckt Männer und äußert verfassungswidrige Parolen

Zu einem weiteren Vorfall kam es an der Hackerbrücke: Ein 33-jähriger Österreicher geriet mit einem 39-jährigen Dachauer aneinander, nachdem er diesen angerempelt und geschlagen hatte. Der 39-Jährige betrat nach Polizeiangaben gegen 23 Uhr den Wiesn-S-Bahnhalt Hackerbrücke mit seiner Begleitung nach einem Besuch auf dem Oktoberfest.

Der 33-Jährige rempelte ihn an und schlug ihm ins Gesicht. Der Begleiter des Älteren versuchte, dazwischenzugehen, wurde aber ebenfalls angegriffen; der 33-Jährige bedrohte und bespuckte die Männer. Einsatzkräfte der Polizei bemerkten Schreie und nahmen den Mann fest. Dieser äußerte dabei verfassungswidrige Parolen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichtervorführung für Dienstag an. Auch er war bereits polizeibekannt und muss sich nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.