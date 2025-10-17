«Massaker» - Frauen schildern Messerattacke auf Kleinkinder

Unwohlsein, ein komisches Gefühl, Angst: Zwei Erzieherinnen von Krippenkindern in Aschaffenburg, die gezielt von einem Messerstecher attackiert worden waren, haben vor Gericht von den dramatischen Augenblicken berichtet. «Er war im Wahn und er war sehr schnell und er wusste, was er tut. Ich sag' immer, ich habe ein Stück Krieg gesehen», sagte eine 59 Jahre alte Betreuerin am zweiten Tag des sogenannten Sicherungsverfahrens vor dem Landgericht Aschaffenburg.

Bei dem Verfahren (Az.: Ks 104 Js 668/25) geht es weniger um die Bestrafung des Beschuldigten, der laut einem psychiatrischen Gutachten psychisch krank ist. Vielmehr versucht die Strafkammer, neben dem Tatablauf vor allem zu klären, ob der 28-Jährige überhaupt bei dem Angriff vor rund neun Monaten wusste, was er tat, oder womöglich schuldunfähig war.

Vom Beschuldigten verfolgt

Die 59-Jährige wirkte bei ihrer Aussage sehr gefasst. Dank einer Therapie und viel Unterstützung von Polizei und Eltern gehe es ihr verhältnismäßig gut, sagte die Deutsche. An den Tattag am 22. Januar erinnerte sich die Frau sehr gut. «Es war ein ganz normaler Arbeitstag, mit relativ wenigen Kindern.» Fünf Mädchen und Buben habe sie an dem sonnigen Mittwoch mit ihrer Kollegin betreut. Vor dem Mittag seien sie mit den Zweijährigen in den nahen Park namens Schöntal gegangen, um Vögel zu beobachten.

«Ungefähr auf der Hälfte des Weges stand der Beschuldigte», sagte die 59-Jährige. «Wir sind an ihm vorbeigelaufen, und da merkte ich schon, dass er hinter uns herlief.» Der Afghane sei auffällig mit einer hellblauen Jacke gekleidet gewesen. «Ich habe mich sofort unwohl gefühlt. Als wir an dem kleinen Teich waren, stand er auch hinter mir. (...) Ich hab' mich nicht mehr getraut, umzudrehen. Ich habe mich bedrängt gefühlt, und ich hatte richtig Angst.»

Angriff unvermittelt

Die Erzieherinnen wollten daher nach eigenen Worten schnell den Park verlassen. «Wir sind nicht mehr weit gekommen», sagte die andere Betreuerin, 48 Jahre alt. «Ich hab' dann nur bemerkt, wie jemand ganz schnell am Wagen vorbei wollte.» Sie habe gedacht, er wolle den Kindertransportwagen, in dem die fünf Kleinkinder angeschnallt saßen, überholen. «Aber leider war dem nicht so.»

Der 28-Jährige habe ein Messer gezückt und mehrfach auf einen Zweijährigen eingestochen. Die Frau sprach von einem Massaker. «Ich war dann so fassungslos, bis ich kapiert habe, was da passiert. (...) Das war entsetzlich.» Ihre Kollegin sagte: «Wir haben geschrien wie die Bekloppten.»

Arbeit wieder möglich

Nach Erkenntnis der Ermittler stellte sich die 59-Jährige dann dem Angreifer entgegen, ihre Kollegin schob den Wagen mit den Kindern weg. Der Beschuldigte stieß die 59-Jährige allerdings zu Boden, sie brach sich ein Handgelenk.

Die Frauen - beide haben braune, lockige Haare - arbeiten auch dank ihrer Therapien mittlerweile wieder in der Kinderkrippe. «Wir haben es aufgearbeitet. Wir waren im Schöntal, dass da nichts offen bleibt», sagte die 59-Jährige. Mit den Kindern gingen sie allerdings nicht mehr in den Park.

Zwei Tote

Bei dem Angriff starb neben dem zwei Jahre alte deutschen Jungen marokkanischer Herkunft auch ein 41-jähriger Deutscher, der den Kindern helfen wollte. Ein zweijähriges Mädchen aus Syrien wurde wie ein weiterer Helfer (damals 72, deutsch) durch Messerstiche verletzt.

Das Verfahren soll in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft strebt eine dauerhafte Unterbringung des Beschuldigten in einer geschlossenen Psychiatrie an.

