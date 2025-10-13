Icon Menü
Gewalttat: Mann sticht auf offener Straße auf Partnerin ein

Gewalttat

Mann sticht auf offener Straße auf Partnerin ein

Bluttat mitten in der Altstadt: Mit einem Messer soll ein Mann seine Partnerin angegriffen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.
Von dpa
    Die Beamten nahmen den 35-Jährigen in der Ingolstädter Altstadt fest. (Symbolbild)
    Die Beamten nahmen den 35-Jährigen in der Ingolstädter Altstadt fest. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Mann soll auf offener Straße in der Ingolstädter Altstadt mit einem Messer auf seine Partnerin eingestochen haben. Die 27-Jährige kam in ein Krankenhaus und ist derzeit außer Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen den 35-jährigen mutmaßlichen Täter noch vor Ort fest. Gegen ihn wird wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Passanten, die die Tat gesehen hatten, wurden vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

